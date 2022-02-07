Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Liverpool ile son döneme damga vuran Salah ile Mane, Senegal-Mısır mücadelesinde karşı karşıya geldi. Afrika Kupası finalindeki mücadelenin 90 dakikasında Senegal ve Mısır skoru değiştiremedi. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.