07 Şubat 2022, Pazartesi
Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi
Liverpool ile son döneme damga vuran Salah ile Mane, Senegal-Mısır mücadelesinde karşı karşıya geldi. Afrika Kupası finalindeki mücadelenin 90 dakikasında Senegal ve Mısır skoru değiştiremedi. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Giriş Tarihi: 07.02.2022 01:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 01:18
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