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Haberler Galeri Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Liverpool ile son döneme damga vuran Salah ile Mane, Senegal-Mısır mücadelesinde karşı karşıya geldi. Afrika Kupası finalindeki mücadelenin 90 dakikasında Senegal ve Mısır skoru değiştiremedi. Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 01:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 01:18
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Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

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Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

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Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

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Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

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Senegal-Mısır kapıştı Afrika Kupası sahibini buldu! Salah ve Mane karşı karşıya geldi

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.