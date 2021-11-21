Sakarya’da düzenlenen Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX ve MTB dünya yarışlarının ardından bu kez de Off-Road alanında Türkiye'nin en büyük ve prestijli yarışı Sakarya'da start aldı.

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