Sakarya'da düzenlenen Off-Road yarışından nefes kesen görüntüler
Sakarya'da düzenlenen Off-Road Şampiyonası son buldu. 28 araç ve 56 pilotun katılımı ile heyecanın doruğa çıktığı şampiyonada ödüller sahiplerini bulurken, ortaya çıkan nefes kesen kareler ise büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 21.11.2021
20:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
20:34
28 araç ve 56 pilotun katılımı ile Sakarya'da gerçekleştirilen Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları sona erdi. Yüzlerce sporseverin, 'Spor Ada Vizyon Projesi' alanında izlediği mücadele sonucunda ödüller sahiplerini buldu.
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX ve MTB dünya yarışlarının ardından bu kez de Off-Road alanında Türkiye'nin en büyük ve prestijli yarışı Sakarya'da start aldı.
HABERİN VİDEOSU
Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Poyrazlar ve Karaköy parkurlarında gerçekleşti. Orman etabının ardından bugün, Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Ada Vizyon Projesi alanında 'seyirci' etabı start aldı. Aralarında Sakaryalı Türkiye şampiyonu Off-Road pilotu Mustafa Saray ve 8 Sakaryalı pilotun yer aldığı 56 pilot, 28 araçla Karaköy parkurunda şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.
11.00'de start alan yarışlar 2.7 kilometrelik Karaköy parkurunda nefes kesen bir heyecana sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin misafirler için hazırladığı pist alanında yüzlerce sporsever, yarışları yakından takip etme fırsatı buldu.
Vatandaşlar, pist içindeki tribün alanında aralıksız devam eden mücadeleyi büyük bir ilgiyle izledi. Tamamlanan yarışların ardından ödüller sahiplerini buldu. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Genel Klasmanda Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinciliği, Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ikinciliği, İsmail Ayhan-Arda Arslan ise üçüncülüğü elde ederek ödüllerini aldı.