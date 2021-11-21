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Haberler Galeri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Gözler Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. Peki Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek? İşte devlerin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 12:50
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray zirve yarışından geri kalmak istemezken, Fenerbahçe de kötü gidişatı bitirmenin peşinde.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Türkiye'de gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'lerde. İşte devlerin muhtemel 11'leri..

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

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