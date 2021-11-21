21 Kasım 2021, Pazar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?
Gözler Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. Peki Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek? İşte devlerin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 12:50
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