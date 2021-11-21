Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri! Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek?

Gözler Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. Peki Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek? İşte devlerin muhtemel 11'leri...