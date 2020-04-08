Heung-Min Son'u askerde acımasız günler bekliyor

Güney Kore'de zorunlu askerlik görevini tamamlayacak olan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son'u zorlu günler bekliyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son, bu ay içinde ülkesi Güney Kore'ye giderek askerlik görevini tamamlayacak. Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak. Güney Koreli oyuncu, İngiltere'ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak. Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı. Güney Koreli yıldız futbolcu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Güney Kore'de askerlik görevi zorunlu olarak yapılıyor ancak Son, ülkesine altın madalya getirdiği için askerlik süresi azalmıştı. Peki Heung-Min Son'un 4 hafta sürecek askerlik macerası nasıl olacak? Son, askerlikte neler yapacak? Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatı'ndan bir yönetici, Reuters'e açıklamalarda bulundu ve Son'un askerikte neler yapacağını açıkladı. Heung-Min Son, askerlikte gaz maskesi takacak, nişan almayı öğrenecek, 30 kilometrelik yürüyüşler yapacak ve fiziksel dövüş hareketleri öğrenecek. İşte Son'un 4 haftalık askerlik planı... ''Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer eğitim görecek. Bunları yaparken sürekli gaz maskesi takacak. Askerliğin en zor kısmı bu olacak.