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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Süper Lig'de 2019 yılının son derbisinde Fenerbahçe , Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:28
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Ersun Yanal'ın açıklamaları hakkında konuştu.

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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Rıdvan Dilmenin açıklamaları şu şekilde:

Abdullah Avcı, ilk yarı 2-0 bitse iki değişiklik yapacaktı. Ljajic ve Umut'u alacaktı belki de. Isla'nın kambura yatmasıyla hata yaptı. Burak zaten vuramayacaktı.

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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. Penaltıdan önce VAR uyardı. İkinci golden önceki pozisyona Fenerbahçe kimliğimi çıkararak baktım faul yok, VAR'dan da uyarı gelmedi.

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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Penaltıyı göremedi, korneri vermedi döndü gol oldu. Skora etki edecek hatalar yaptı.

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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Atiba, Beşiktaş'ı yeniden hayata döndürdü. Mecburen 4 forvete dönecekti ve Fenerbahçe daha çok boş alan bulacaktı. Caner de gereksiz bir kart gördü.