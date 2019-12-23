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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
Süper Lig'de 2019 yılının son derbisinde Fenerbahçe , Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:28
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
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Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!