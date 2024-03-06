Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!

Altay Bayındır için Manchester United macerası sona eriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'a katılan genç kaleci, beklenenin aksine istikrarlı bir performans gösteremedi ve fazla süre alamadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bayındır için Türkiye'nin Süper Lig kulüplerinden teklifler gelmeye başladı.