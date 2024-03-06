06 Mart 2024, Çarşamba
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
Altay Bayındır için Manchester United macerası sona eriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'a katılan genç kaleci, beklenenin aksine istikrarlı bir performans gösteremedi ve fazla süre alamadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bayındır için Türkiye'nin Süper Lig kulüplerinden teklifler gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:13
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