06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!

Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!

Altay Bayındır için Manchester United macerası sona eriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'a katılan genç kaleci, beklenenin aksine istikrarlı bir performans gösteremedi ve fazla süre alamadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bayındır için Türkiye'nin Süper Lig kulüplerinden teklifler gelmeye başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:13
  • 1
  • 6
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun!

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan genç yetenek Altay Bayındır, İngiltere serüveninde istediğini elde edemedi. Manchester United forması altında fazla süre alamayan ve beklenen performansı sergileyemeyen Bayındır, sezon sonunda Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

  • 2
  • 6
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun!

Altay Bayındır'ın Manchester United Serüveni

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere macerasında istediği fırsatları bulamadı. İngiliz ekibi Manchester United'da sadece 1 maçta forma giyme şansı bulan milli kaleci, Andre Onana'nın gölgesinde kaldı ve beklediği şansı bir türlü elde edemedi.

  • 3
  • 6
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun!

Ayrılık Kararı ve Geri Dönüş Planları

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Altay Bayındır mevcut durumundan memnun değil ve daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

  • 4
  • 6
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun!

Bu doğrultuda, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Türkiye'ye geri dönüş yapmayı planlayan 25 yaşındaki kaleci için Galatasaray'ın ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

  • 5
  • 6
Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun!

Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'ın, Altay Bayındır'ı transfer etmek için harekete geçtiği ve sezon sonunda ayrılığının kesinleştiği belirtiliyor.