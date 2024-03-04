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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Al Musrati yokları oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

Beşiktaş'ta Al Musrati yokları oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar son 3 sezonda oynadığı 11 derbide 3 galibiyet alabildi. Dev derbinin ardından spor yazarları maça dair dikkat çeken analizlerde bulunurken Al Musrati'nin oyununa sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:57
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Beşiktaş’ta Al Musrati yoklara oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

TURGAY DEMİR – SANTOS HOCA DEĞİL

Maçın hemen başında kendi kalene gol atmışsın, artık başka bir maç başlamış. Galatasaray yürüyor... Hakemle sohbet ediyorlar, yere yatıyorlar, mümkün olduğunca oyunu soğutmaya çalışıyorlar. İşin ilginç yanı Halil Umut Meler de onlara yardım ediyor!.. Galatasaray'ın uyduruk pozisyonunda VAR'ı bekliyor, Cenk'e yapılan net faulde futbolcular uyarmasa oyunu hemen başlatmaya gönüllü gibi!

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Beşiktaş’ta Al Musrati yoklara oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

Bu şartlarda yapacağın tek şey tempoyu arttırmak bunun için de yürüyecek hali olmayan Cenk Tosun çıkmalı ve yerine Muleka, Rebic ya da Aboubakar girmeli. Futbolun matematiği bunu söylüyor ve sen 80 dakika bu konuda hiçbir şey yapmıyorsun. Kısa ve net; Beşiktaş asla yeni sezonda Portekizli ile devam etmemeli. Galatasaray gol atmadan derbi kazandı. Hikayenin kısa özeti bu. Ne futbol oynadılar, ne mücadele ettiler. Her pozisyonda yere yatmalar, tribünden sinek gelse kurşun yemiş gibi kendilerini atmalar v.s. Halil Umut Meler de tribünden su atılsa maçı durdu, yardımcılarını yanına çağırdı, maçı buz gibi yaptı vesselam v.b. Beşiktaş ön tarafta Rebic, Muci, Rashica, Semih dörtlüsünü buluştursa muhtemelen çok daha tempolu oynar ve gol değil goller bulabilirdi.

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Beşiktaş’ta Al Musrati yoklara oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

Hepsini bir yana bırakın Rashica rakibin solunu çökertmiş, önüne uzun toplar atmayı düşünen yok. Bir tek Muci yaptı o işi ve pozisyonların çoğu da öyle geldi. Yazık! Bu arada dünkü golü Beşiktaş atmış olsa acaba yardımcı hakem "Top dışarıdan geldi" der miydi! Ve bir soru daha: Halil Umut Meler, Colley'in pozisyonunda bir G.Saraylı oyuncuyu atabilir miydi!?

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Beşiktaş’ta Al Musrati yoklara oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

SİNAN VARDAR- HAKEMLER BÖYLE İSTEDİ
Günlerdir konuştuğumuz ve herkesin tam konsantre beklediği gün geldi çattı. Nihayet dev derbide Beşiktaş Galatasaray'ı ağırladı. Bu maç için hazırlık yapan Beşiktaş tribünlerinin şovu muhteşemdi. Oldukça yaratıcı ve duygusal bir koreografi ile Beşiktaş'ın kuruluşundan bugüne dek kullandığı tüm armalar, kurucular ve tribün efsaneleri Optik Başkan ile Mühendis Oktay anıldı. Muhteşem atmosferde başlayan maçın ilk dakikalarında kendi kalesine attığı golle Beşiktaş geriye düşse de oldukça istekli ve sürekli baskılı oynadı ilk yarıda.

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Beşiktaş’ta Al Musrati yoklara oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...

Fakat Galatasaray skoru korumak adına genellikle daha kontrollü geçirdi ilk yarıyı. İlk yarının en önemli dakikaları Nelsson ve Muslera arasındaki top alışverişleriyle Beşiktaş'ta ise Amartey ve Musrati kariyerlerinin en kötü oyununu oynadılar. Beşiktaş ikinci yarıya daha hızlı bir oyun ile başladı. Kaçan goller ikinci yarıya damgasını vurdu resmen. Cenk'in pozisyonunda VAR'a neredeyse gitmeyeceklerdi. Ellerinden gelse Galatasaray'a da yoktan yere penaltı vereceklerdi, yürekleri yetmedi. Maçın son dakikalarında Colley'in hareketi topa olmasına rağmen VAR yoluyla kırmızı kart gösterildi.