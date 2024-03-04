04 Mart 2024, Pazartesi
Beşiktaş'ta Al Musrati yokları oynadı! Dev derbi sonrası yıldız oyuncu için şoke eden sözler...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar son 3 sezonda oynadığı 11 derbide 3 galibiyet alabildi. Dev derbinin ardından spor yazarları maça dair dikkat çeken analizlerde bulunurken Al Musrati'nin oyununa sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:57
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