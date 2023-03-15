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Haberler Galeri Rachid Ghezzal'ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

Rachid Ghezzal'ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlıktan sonra yeniden forma giyeceği Antalyaspor maçına dakikalar kala tekrar sakatlanarak büyük bir şok yaşamıştı. Spor kamuoyunun edindiği bilgilere göre; Ghezzal'ın yaşadığı sakatlık sorununa ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:13
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Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?
Bu sezon Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş, Ankaragücü ve Başakşehir galibiyetleri sonrası moral buldu. Premier Lig'den yaptığı transferlerle sezona umutlu giren Beşiktaş zirveden tam 14 puan uzaklıkta...
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Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?
Takımın yıldızı Rachid Ghezzal'den bu sezon mahrum kalan Kara Kartal'da Cezayirlı yıldızın sakatlığı giderilemiyor. Oyuncunun sakatlığı konusunda spor yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı detayları kaleme aldı. Ghezzal'in parmağının kısaltıldığını ifade eden Timurlenk, ameliyat hakkında da flaş sözler söyledi.
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Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

BÜLENT TİMURLENK: PARMAĞINI KISALTTILAR

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile şampiyonluk sevinci yaşadığında pandemi nedeniyle yıldızları Rachid Ghezzal'ı ekran başında izlemek zorunda kalan siyah-beyazlı taraftarlar, takımın asist makinesine bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hasret kaldılar.

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Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

"BİLGİNİN OLMADIĞI YERDE SPEKÜLASYON ÇOK OLUR"

Bilginin olmadığı yerde spekülasyon çok olur. Cezayirli yıldız bir daha eski günlerine dönemeyecek mi? Futbol hayatı tehlikede mi? Ameliyatta sorun mu yaşadı? Sakatlığı kronik mi? Bu sorulara cevap aradım.

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Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

GHEZZAL'IN SAKATLIĞI NEYDİ?

30 yaşındaki oyuncunun ayak parmağında yaşadığı sakatlığın hikâyesi geçen sezona dayanıyor. Ayak ikinci parmağı normalden uzun olan Ghezzal'ı sıkıntıya sokan işte tam da bu farklı ayak yapısı. Uzun parmakta eklemlere binen yük ve kapsülün yırtılma tehlikesiyle yeni sezona giren yıldız oyuncu, 14 Ağustos'ta Alanya maçında sakatlandı.