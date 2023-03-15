Rachid Ghezzal’ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?

"BİLGİNİN OLMADIĞI YERDE SPEKÜLASYON ÇOK OLUR"

Bilginin olmadığı yerde spekülasyon çok olur. Cezayirli yıldız bir daha eski günlerine dönemeyecek mi? Futbol hayatı tehlikede mi? Ameliyatta sorun mu yaşadı? Sakatlığı kronik mi? Bu sorulara cevap aradım.