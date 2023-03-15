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Rachid Ghezzal'ın parmağını kısalttılar! Spor kamuoyunu sallayan iddia! Sakatlığının sebebi bu mu?
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlıktan sonra yeniden forma giyeceği Antalyaspor maçına dakikalar kala tekrar sakatlanarak büyük bir şok yaşamıştı. Spor kamuoyunun edindiği bilgilere göre; Ghezzal'ın yaşadığı sakatlık sorununa ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:10Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 11:13