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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek rekoa en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Haaland 62 dakika oyunda kaldı ve 5 gol atarak Lionel Messi'nin "Bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu" rekoruna ortak oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 00:25
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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Almanya'nın Leipzig takımıyla oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ağları sarsarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.

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Haaland rekora doymuyor: Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

MESSİ'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Haaland 62 dakika oyunda kaldı ve 5 gol atarak Lionel Messi'nin "Bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu" rekoruna ortak oldu.