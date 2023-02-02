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PSG'de Kylian Mbappe'den kötü haber

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:25
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PSG’de Kylian Mbappe’den kötü haber

PSG Kulübü, Montpellier'yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçta sakatlanan Mbappe'nin sol arka adalesinde kas hasarı tespit edildiğini açıkladı.

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PSG’de Kylian Mbappe’den kötü haber

Golcü futbolcunun takıma dönüşünün 3 hafta süreceği belirtildi.

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PSG’de Kylian Mbappe’den kötü haber

Leo Leroy'nın müdahalesiyle sakatlanan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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PSG’de Kylian Mbappe’den kötü haber

Fransa Kupası'nda Olimpik Marsilya ve Ligue 1'de Toulouse, Monaco, Lille maçlarını kaçırması beklenen Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacakları 14 Şubat'taki ilk karşılaşmada da forma giyemeyecek.

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PSG’de Kylian Mbappe’den kötü haber

Bu sezon PSG formasıyla 26 maça çıkan Mbappe, 25 gol, 6 asistlik performans sergiledi.