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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül'den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Çok sayıda ölümün yaşandığı faciadan birçok sporcu da etkilendi. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ile Hatay Kadın Voleybol Takımı sporcuları enkaz altında kaldı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 14:07
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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül’den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor.

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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül’den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

TVF Erkekler Voleybol 2'inci Lig 6'ncı Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları Kırçuval Otel'in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül’den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

HATAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

DHA'da yer alan habere göre depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül’den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

Can, oyuncuların, Cumhuriyet Mahallesi Bostan Sok. No:1 numarada bulunan Antakya Spor Salonu'nda kaldıklarını ve kendilerine ulaşılamadığını belirterek, bilginin paylaşılarak oyunculara ulaşılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

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Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül’den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, oyunculara ulaşılması için gerekli girişimlerde bulundukları söyleyerek, "Yüreğimiz yandı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılmasını umut ediyoruz. Sporcularımız da umarım en kısa zamanda ulaşılır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim" açıklaması yaptı.