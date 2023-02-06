HaberlerGaleriKahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül'den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında
Kahramanmaraş depremi sonrası sporcular enkaz altında kaldı! Taha Akgül'den yardım çağrısı: 30-40 güreşçi enkaz altında
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Çok sayıda ölümün yaşandığı faciadan birçok sporcu da etkilendi. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ile Hatay Kadın Voleybol Takımı sporcuları enkaz altında kaldı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirtti.