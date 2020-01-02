Premier Lig'den Muriç'e resmi teklif geldi!

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk devreyi 4. olarak kapattı. (Fotomaç)