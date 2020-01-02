Premier Lig'den Muriç'e resmi teklif geldi!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'in talipleri her geçen gün artıyor. Premier Lig takımları tarafından mercek altına alınan Vedat Muriç'e resmi teklif geldiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 04:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 04:20
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk devreyi 4. olarak kapattı. (Fotomaç)
17 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Sarı Kanaryalar, 4 beraberlik 4 de mağlubiyet elde etti. Rakip ağlara 34 gol gönderirken, kalesinde 21 gol gördü.
bu sezon öne çıkan isimlerden birisi Vedat Fenerbahçe'de oldu. Sarı-lacivertli formayla harikalar yaratan Muriç Muriç, performansıyla göz doldurdu.
Ligde 16 karşılaşmaya çıkan golcü futbolcu, 10 gol 3 asistlik katkı sağladı. Gol krallığında ise Sörloth, Cisse ve Stancu'nun ardından Jahovic ile birlikte 4. sırada yer aldı.
MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR
Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı.