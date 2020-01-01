Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim açıklaması Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini geçen ve ara transfer döneminde Stuttgart'a transfer olmasını ardından sezon başında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de konuştu. Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:29
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Almanya'daki günlerinden bahseden Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Ozan Kabak'ın açıklamaları şu şekilde:
"AVRUPA HEDEFİM HER ZAMAN VARDI"
"Ben Galatasaray
Akademisi'nin bir ürünüyüm. Orada çok iyi bir eğitim aldım, sonra zaten Fatih hoca sağ olsun, beni A takıma çıkardı. Ondan sonra zaten her zaman bir Avrupa hedefim vardı." "ALMANYA TÜRKİYE'DEN BİRAZ DAHA FARKLI"
"Almanya
biraz daha farklı, daha sessiz. Başta alışmakta zorlandım ama hayatımın çoğu evde geçiyor, antrenman-ev arasında. En iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum, dil öğreniyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Hayatım böyle geçiyor." Türkiye'den "ALMANCA ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"
"İlk gittiğimde İngilizce iletişim kurmaya çalıştım arkadaşlarımla ama ondan sonra direkt Almanca öğrenmeye başladım. Artık, soyunma odasında olsun, röportajlarda olsun, Almanca konuşmaya çalışıyorum. O dili öğrenmeye çalışıyorum."
"TAKIMDAKİ TÜRK OYUNCULARI BİRLEŞTİRDİM"
"Ahmed Kutucu ve Suat Serdar'ı önceden tanıyordum. Şu an ben onlara daha çok yardımcı oluyorum çünkü orada 5-6 Türk oyuncuyuz soyunma odasında ve ben onları birleştirdim. Kendi aralarında Almanca konuşuyorlardı, artık hep beraber Türkçe konuşuyoruz."