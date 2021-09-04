05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü 

Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü 

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sezona 8 futbolcuyu kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, gelen oyuncular kadar giden isimler de dikkat çekti ve bu hamlelerle birlikte büyük bir mali yük omuzdan kalktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da, takımdan ayrılması beklenen 3 yıldızın dışında flaş bir karar alındı ve o isimle de yolların ayrılması gündeme geldi. İşte son gelişmeler ve takımdan ayrılması beklenen isimler...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 23:51
  • 1
  • 15
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde revize etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü

Kadrosuna Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Min-Jae Kim, Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha ile güçlendiren sarı-lacivertliler; bugüne kadar 8 isime imza attırmış oldu.

  • 3
  • 15
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü

ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Kanarya sırasıyla Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay'ı mağlup ederken kalesinde gol görmedi.

  • 4
  • 15
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü

GELENLER KADAR GİDENLER DE KONUŞULDU

Takımdaki harcama limiti ve oyuncu giderlerini de düşünen F.Bahçe; Vitor Pereira'nın gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayırmayı başardı.

  • 5
  • 15
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Pereira harekete geçti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü

Gökhan Gönül, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Samatta, Lemos, Perotti, Zanka, Dirar, Harun Tekin, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Michael Frey'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Ozan Tufan'ı da kiralık olarak gönderdi.