Pereira harekete geçti! Fenerbahçe'de yaprak dökümü

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Sezona 8 futbolcuyu kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, gelen oyuncular kadar giden isimler de dikkat çekti ve bu hamlelerle birlikte büyük bir mali yük omuzdan kalktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da, takımdan ayrılması beklenen 3 yıldızın dışında flaş bir karar alındı ve o isimle de yolların ayrılması gündeme geldi. İşte son gelişmeler ve takımdan ayrılması beklenen isimler...