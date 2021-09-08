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Haberler Galeri Hollanda Türkiye'yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

Hollanda Türkiye'yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında grup lideri olarak Hollanda'ya giden milli takım, deplasmanda 6-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılırken grupta 3.'lüğe geriledi. EURO 2020'de alınan başarısız sonuçlar, Karadağ ile Cebelitarık maçlarında oynanan kötü futbol ve son olarak alınan ağır yenilgi teknik direktör Şenol Güneş'i hedef tahtasına koydu.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 08:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:15
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Hollanda Türkiye’yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında milli takımın deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilmesinin ardından eleştiriler peş peşe geldi.

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Hollanda Türkiye’yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

AHMET ÇAKAR: TEK SUÇLU ŞENOL GÜNEŞ Mİ!

Tek suçlu Şenol Güneş mi! Futbolda lale devri, laleler ülkesi Hollanda'da sona erdi. Eğer göğsümüzdeki Ay-Yıldız'ı görmesek Hollanda'nın Cebelitarık ile maç yaptığını düşüneceğiz. Bütün suçu Şenol Güneş'e atanlara seslenmek istiyorum, sadece o mu suçlu?

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Hollanda Türkiye’yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

Güzel jenerasyon dedik, gruplara iki çok önemli galibiyetle başladık, ama maalesef lastiğimiz patladı. Oyuncular sözüm ona Avrupa'nın çok iyi takımlarında oynuyorlar. Peki yediğimiz ilk gole bakın, Hollanda daha ilk dakikada halı sahada hepimizin yaptığı gibi, ceza alanında 3 pas, ikiye bir yapıp golü buldu.

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Hollanda Türkiye’yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

"ORKUN NİYE OYNAR HİÇ ANLAMADIM"

Hamle zamanlarımız yanlış, Orkun niye oynar hiç anlamadım. Çağlar atıldıktan sonra o da atılabilirdi. Burak yalnız, zaten Hollanda baskıyla iyi başladı, topu göremedik. İki top yapamadık, ayağımızda top tutamadık, pozisyon üretemedik. Bir de Çağlar atıldı, zaten orada her şey bitti.

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Hollanda Türkiye’yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!

Peki şimdi ne olacak? İlk iki karşılaşmadan sonra grubun en avantajlı takımı bizdik. 'Bu iş bitti, Dünya Kupası'na gidiyoruz herhalde' dedik ama görünen o ki gidemeyeceğiz ya da işte Norveç'i geçersek play-off oynayacağız. Futbolcularımıza baktığımızda sanki artık Türk Milli Takımı'nda oynamak zül geliyor. Örneğin; Merih Demiral önceden topu ısırırdı. Skordan çok oynanan, daha da doğrusu oynanmayan futboldan rahatsızım.