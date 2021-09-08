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Hollanda Türkiye'yi farklı geçti! Eleştiriler peş peşe geldi: Şenol Güneş ile yolların ayrılması şart oldu!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında grup lideri olarak Hollanda'ya giden milli takım, deplasmanda 6-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılırken grupta 3.'lüğe geriledi. EURO 2020'de alınan başarısız sonuçlar, Karadağ ile Cebelitarık maçlarında oynanan kötü futbol ve son olarak alınan ağır yenilgi teknik direktör Şenol Güneş'i hedef tahtasına koydu.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 08:09Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:15