Galatasaray'da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ü resmen açıklayan ve teknik direktör Okan Buruk'u da açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, harekete geçti. Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde transfer bombalarını peş peşe patlatacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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