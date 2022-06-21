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Galatasaray'da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ü resmen açıklayan ve teknik direktör Okan Buruk'u da açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, harekete geçti. Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde transfer bombalarını peş peşe patlatacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 11:44
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Galatasaray’da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer çalımı

Geçtiğimiz sezon Burak Elmas yönetimiyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'de yeni başkanı Dursun Özbek'i seçen ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transferde bombaları patlatacağı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer çalımı

Sportif direktör Cenk Ergün'ü resmen açıklayan sarı kırmızılılar, yeni hocası Okan Buruk'a da resmen kavuşacak.

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Galatasaray’da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer çalımı

Torrent ve menajeri Josep Maria Orobitg ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan sarı-kırmızılı kulüp, 1-2 gün içinde tazminat sorununu çözecek.

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Galatasaray’da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer çalımı

Buruk'un açıklanması beklenirken Cenk Ergün, transferde düğmeye bastı.

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Galatasaray’da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer çalımı

Ergün, göreve başlar başlamaz 3 isimle görüşmelere başladı ve transferleri kampa yetiştirmek istiyor. İşte tüm detaylar...