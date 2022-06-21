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Galatasaray'da Cenk Ergün harekata başladı! Bombaları peş peşe patlatacak | Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer çalımı
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ü resmen açıklayan ve teknik direktör Okan Buruk'u da açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, harekete geçti. Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde transfer bombalarını peş peşe patlatacağı iddia edildi.