22 Kasım 2021, Pazartesi
Napoli'nin serisine Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 'dur' dedi
Son dakika spor haberleri... A Milli Takımı'mızın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Napoli'ye büyük şok! İtalya Serie A'non 13. haftasında Inter sahasında lider Napoli ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip kazanırken, Napoli ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Maçtan görüntüler haberimizde... o çok konuşulacak hatanın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 01:36
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