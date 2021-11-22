Napoli'nin serisine Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 'dur' dedi

Son dakika spor haberleri... A Milli Takımı'mızın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Napoli'ye büyük şok! İtalya Serie A'non 13. haftasında Inter sahasında lider Napoli ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip kazanırken, Napoli ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Maçtan görüntüler haberimizde... o çok konuşulacak hatanın ayrıntıları...