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Napoli'nin serisine Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 'dur' dedi

Son dakika spor haberleri... A Milli Takımı'mızın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Napoli'ye büyük şok! İtalya Serie A'non 13. haftasında Inter sahasında lider Napoli ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip kazanırken, Napoli ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Maçtan görüntüler haberimizde... o çok konuşulacak hatanın ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 01:36
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Napoli’nin serisine Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ’dur’ dedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Inter, sahasında lider Napoli'yi 3-2 yendi.

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Napoli’nin serisine Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ’dur’ dedi

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, şampiyonluk adaylarından iki takım karşılaştı.

Karşılamanın 17. dakikasında konuk Napoli, Polonyalı oyuncusu Piotr Zielinski ile öne geçti: 0-1.

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Napoli’nin serisine Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ’dur’ dedi

Inter'den bu gole yanıt, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan Çalhanoğlu, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

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Napoli’nin serisine Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ’dur’ dedi

Ev sahibi takım, devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçti.

Inter, ilk yarıyı önde tamamladı.

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Napoli’nin serisine Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter ’dur’ dedi

Ev sahibi takım, maçın 61. dakikasında Arjantinli futbolcusu Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.