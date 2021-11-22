22 Kasım 2021, Pazartesi
Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!
Son dakika spor haberleri.. Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, transfer gündemi de hızlandı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia'ya İngiliz ekibi Wolverhampton resmi teklifte bulundu. İşte Enner Valencia'nın olası transferine ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 20:07
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