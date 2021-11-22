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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi! 

Son dakika spor haberleri.. Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, transfer gündemi de hızlandı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia'ya İngiliz ekibi Wolverhampton resmi teklifte bulundu. İşte Enner Valencia'nın olası transferine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 20:07
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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti sonrası zirve yarışıne yeniden tutunurken, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!

Bir süredir Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolverhampton iddiaları gündeme gelmiş ve yıldız futbolcu için kulübe teklifin geleceği öne sürülmüştü.

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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!

LATİN BASINI YAZDI
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Enner Valencia için Wolves, sarı lacivertli kulübe resmi transfer teklifini yaptı. Ekvadorlu futbolcu için ilk etapta 4.5 milyon euro bonservis önerildi.

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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!

FENERBAHÇE REDDETTİ
Haberin detaylarında, Fenerbahçeli yetkililerin Enner Valencia için gelen bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilirken, Süper Lig devine 2. teklifin de geldiği aktarıldı.

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Fenerbahçeli Enner Valencia gidiyor mu? Flaş transfer gelişmesi!

İŞTE 2. TEKLİF
Buna göre Enner Valencia için Wolverhampton, Fenerbahçe kulübünün kapısını yeniden çaldı ve bonservis ücreti 6 milyon euroya çıkarıldı. Ancak, Fenerbahçeli kurmaylar Valencia için gelen 2. teklifi de reddetti.