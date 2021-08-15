16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesi ile 6'ncı olan milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığım her şeyi, kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum" dedi.
Giriş Tarihi: 15.08.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 11:25
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum