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Haberler Galeri Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum

Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesi ile 6'ncı olan milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığım her şeyi, kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum" dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 11:25
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki yarış sonrası yaptığı açıklamalar sonrasında duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayan Yasmani Copello Escobar, "Ben eğer ağlıyorsam bu gerçekten içimden geldiği içindir. Bunu başka bir hisle yapmam mümkün değil. Her zaman her röportajımda söylediğim gibi, Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum.

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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

Bugüne kadar yaptığım her şeyi, kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum. Önemli bir konu da şu ki yüzde yüz Türkçe konuşamamam benim hislerimi azaltıyor anlamına gelmiyor. Türkçe konuşmamam demek ben bu ülkeyi daha az seviyorum demek değil. Lütfen bu konuda beni yanlış anlamasınlar.

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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

Benim o kadar yorucu ve stresli bir hayatım var ki bu kadar üst seviyede spor yapmak antrenman yapmak beni çok yoruyor ve tüm bu yoğunluk benim Türkçe öğrenmemi zorlaştırıyor. Türkçe için çok büyük bir zaman ayırmam gerekli fakat şu anki seviyede yaptığım spora bakacak olursak pek mümkün değil. Ellerim soyuluyor çoğu zaman, vücudumda yaralar çıkıyor. Böyle stresli bir hayatım var ama ben inanıyorum ki spor hayatım bitip aile hayatım başladığında iyi Türkçe konuşabileceğime inanıyorum. Her zaman en iyimi vermeye çalışıyorum. Her zaman Türkiye için madalya kazanmak istiyorum. Kendimi bu konuda baskılıyorum" diye konuştu.

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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

"ADIM ADIM GİTMEK BU İŞİN TEMELİDİR"
Mücadele ettiği alanlarda her zaman finalde yer alması ile ilgili konuşan Yasmani Copello Escobar, "Küçükken hedefim bütün yarışlarda final oynamaktı. Madalya kazanmam için önce finalist olmam lazımdı. Hep böyle düşündüm. Eğer finaldeysem her şey olabilirdi, madalya kazanabilirdim. Benim için adım adım gitmek önemli, örneğin olimpiyatta önce 40 kişiyi elemelisiniz ki finale çıkabilesiniz.

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Milli atlet Yasmani Copello Escobar'dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye'ye borçluyum
Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

Adım adım gitmek bu işin temelidir. İdol olmak bu beni çok heyecanlandırıyor hala, alışmış olmama rağmen hala heyecanlanıyorum. Ankara'daki pistte mesela her 50 metrede bir çocuk ile fotoğraf çektirdim. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum, çok mutluyum çocukların kalbine dokunduğum için" ifadelerini kullandı.