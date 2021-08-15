Milli atlet Yasmani Copello Escobar’dan büyük vefa: Kazandığım her madalyayı Türkiye’ye borçluyum

Benim o kadar yorucu ve stresli bir hayatım var ki bu kadar üst seviyede spor yapmak antrenman yapmak beni çok yoruyor ve tüm bu yoğunluk benim Türkçe öğrenmemi zorlaştırıyor. Türkçe için çok büyük bir zaman ayırmam gerekli fakat şu anki seviyede yaptığım spora bakacak olursak pek mümkün değil. Ellerim soyuluyor çoğu zaman, vücudumda yaralar çıkıyor. Böyle stresli bir hayatım var ama ben inanıyorum ki spor hayatım bitip aile hayatım başladığında iyi Türkçe konuşabileceğime inanıyorum. Her zaman en iyimi vermeye çalışıyorum. Her zaman Türkiye için madalya kazanmak istiyorum. Kendimi bu konuda baskılıyorum" diye konuştu.

