İLK ADAY: A MİLLÎ TAKIM'IN HOCASI VINCENZO MONTELLA

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ilk sırada yer alan isimlerden biri Vincenzo Montella oldu. Zaman zaman eleştirilse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun güvendiği bir isim olan Montella, daha önce birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak imza aşamasına geçilememişti.

Millî takımın kritik maçlarının yakın tarihte olması transfer ihtimalini zayıflatsa da Montella, masadaki seçenekler arasındaki yerini koruyor. A Millî Futbol Takımı'nın başında 21 Eylül 2023'ten bu yana görev yapan İtalyan teknik adam, çıktığı 36 maçta 1,89 maç başına puan ortalaması yakaladı.