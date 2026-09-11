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İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Roma beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasının ardından takımın başına geçen deneyimli teknik adam, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Yönetimin ikna çabalarının ardından kararından vazgeçen Kartal, yeniden görevinin başına döndü. Sarı-lacivertli kulüpte Kartal'ın devam kararıyla birlikte gündeme gelen teknik direktör adayları da merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin olası bir değişiklikte değerlendirebileceği boştaki deneyimli teknik adamlar arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 1

Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi sahnesinde Cristante'nin golüyle 1-0 geriye düştüğü mücadelede Archie Brown'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve turnuvaya 1 puanla başladı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 2

Ancak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal, "Bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 3

Ayrılık gerekçelerini sıralayan ve camiaya teşekkür eden teknik direktör İsmail Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim." sözleriyle kararını aktardı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 4

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN "BİZ BİR AİLEYİZ" ÇIKIŞI

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben burada oldukça burada kalacak. Görevinin başında. Ben onun büyüğüyüm. Bunlar aile arasında yaşanır. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 5

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ: KARTAL İLE YOLA DEVAM KARARI

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde olası bir teknik direktör ayrılığı durumunda 7 aday ismin listede yer aldığı öğrenildi.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 6

İLK ADAY: A MİLLÎ TAKIM'IN HOCASI VINCENZO MONTELLA

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ilk sırada yer alan isimlerden biri Vincenzo Montella oldu. Zaman zaman eleştirilse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun güvendiği bir isim olan Montella, daha önce birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak imza aşamasına geçilememişti.

Millî takımın kritik maçlarının yakın tarihte olması transfer ihtimalini zayıflatsa da Montella, masadaki seçenekler arasındaki yerini koruyor. A Millî Futbol Takımı'nın başında 21 Eylül 2023'ten bu yana görev yapan İtalyan teknik adam, çıktığı 36 maçta 1,89 maç başına puan ortalaması yakaladı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 7

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICI: ARNE SLOT

Feyenoord ve Liverpool'da elde ettiği başarılarla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arne Slot, yeni sezonda henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamadı.

Fenerbahçe tarihinde Hollandalı çalıştırıcıların uzun süreli görev alamamış olması bir handikap olarak değerlendirilirken, son olarak Liverpool'u çalıştıran deneyimli teknik adam, çıktığı 113 mücadelede 1,91 maç başına puan ortalaması elde etti.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 8

KAOS ANLARININ İLK TERCİHİ: VOLKAN DEMİREL

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe kalesini koruyan ve camianın sembol isimlerinden biri olan Volkan Demirel, kriz veya ihtiyaç anlarında başvurulacak ilk yerli alternatif olarak listede yer alıyor.

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran genç teknik adam, görev yaptığı 9 maçta 0,78 maç başına puan ortalaması yakaladı.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 9

PORTEKİZ İLE YOLLARINI AYIRAN ROBERTO MARTINEZ

Portekiz Millî Takımı'ndaki 3,5 yıllık kariyerine, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından son veren Roberto Martinez, şu anda boştaki elit teknik direktörler arasında yer alıyor.

Kariyerinde daha önce Belçika Millî Takımı ve Premier Lig devi Everton tecrübeleri de bulunan 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Portekiz'in başında çıktığı 45 maçta 2,27 maç başına puan ortalaması ile dikkat çekiyor.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 10

ALMAN TEKNOLOJİSİ: JULIAN NAGELSMANN

Almanya Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte görevinden ayrılan 39 yaşındaki Julian Nagelsmann da hiçbir kulüple sözleşme imzalamadı. Kariyerinde Bayern Münih, Leipzig ve Hoffenheim gibi dev kulüpleri çalıştıran genç teknik adamın, Başkan Aziz Yıldırım'ın listesindeki en güçlü yabancı adaylardan biri olduğu kaydedildi.

Nagelsmann, Almanya Millî Takımı'nın başında çıktığı 37 mücadelede 2,03 maç başına puan ortalaması tutturdu.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 11

TRİBÜNLERİN YABANCI OLMADIĞI İSİM: VITOR PEREIRA

Fenerbahçe'de daha önce iki farklı dönemde görev yapan Vitor Pereira'nın da aday havuzuna dahil olması bekleniyor. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli taraftarlarla kurduğu bağ ve benimsettiği hücum futbolu ön plana çıkarken, tecrübeli çalıştırıcı son olarak görev aldığı Nottingham Forest'ta çıktığı 20 mücadelede 1,50 maç başına puan ortalaması elde etti.

İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde 12

YENİDEN GÜNDEMDEKİ İSİM: AYKUT KOCAMAN

Sezon başında Başkan Aziz Yıldırım ile anlaşma noktasına gelmesine rağmen son anda transferi gerçekleşmeyen Aykut Kocaman, yeniden gündeme geldi. Yaşanan anlaşmazlığın ardından teknik direktörlük koltuğunun boşalmasıyla birlikte tecrübeli isimle daha ılımlı bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında son olarak görev yaptığı 2017 yılındaki döneminde çıktığı 46 maçta 2,07 maç başına puan ortalaması yakalamıştı.

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