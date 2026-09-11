İsmail Kartal devam ediyor ama liste hazır: Fenerbahçe'de 7 isim gündemde
Fenerbahçe'de Roma beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasının ardından takımın başına geçen deneyimli teknik adam, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Yönetimin ikna çabalarının ardından kararından vazgeçen Kartal, yeniden görevinin başına döndü. Sarı-lacivertli kulüpte Kartal'ın devam kararıyla birlikte gündeme gelen teknik direktör adayları da merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin olası bir değişiklikte değerlendirebileceği boştaki deneyimli teknik adamlar arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi sahnesinde Cristante'nin golüyle 1-0 geriye düştüğü mücadelede Archie Brown'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve turnuvaya 1 puanla başladı.
Ancak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal, "Bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanarak görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ayrılık gerekçelerini sıralayan ve camiaya teşekkür eden teknik direktör İsmail Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim." sözleriyle kararını aktardı.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN "BİZ BİR AİLEYİZ" ÇIKIŞI
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Ben burada oldukça burada kalacak. Görevinin başında. Ben onun büyüğüyüm. Bunlar aile arasında yaşanır. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.
İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ: KARTAL İLE YOLA DEVAM KARARI
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Öte yandan, sarı-lacivertlilerde olası bir teknik direktör ayrılığı durumunda 7 aday ismin listede yer aldığı öğrenildi.