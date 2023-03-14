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Mauro Icardi'nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri olan Wanda Nara, bir dargın bir barışık şekilde aşklarını yaşamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz gün 3 kadınla gece eğlencesinde görülünce, çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:49
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Mauro Icardi’nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile eşi ve menajeri olan Wanda Nara, bir dargın bir barışık şekilde aşklarını yaşamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz gün 3 kadınla gece eğlencesinde görülünce, çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mauro Icardi’nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a sezon başında gelen Mauro Icardi performansıyla taraftarı mest etmeye devam ediyor.

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Mauro Icardi’nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Arjantinli yıldız şimdiye kadar ligde oynadığı 13 maçta 9 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

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Mauro Icardi’nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, attığı goller kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Mauro Icardi’nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

MAURO ICARDI 3 GÜZELLE EĞLENCEDE

Icardi ile menajerliğini de yapan model eşi Wanda Nara'nın ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyor.