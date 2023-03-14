Mauro Icardi'nin 3 kadınla olaylı gecesi! Düşen şapkasını taraftar alıp kaçtı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri olan Wanda Nara, bir dargın bir barışık şekilde aşklarını yaşamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz gün 3 kadınla gece eğlencesinde görülünce, çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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