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Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı

Jorge Jesus yönetiminde ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir yarış veriyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:58
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Fenerbahçe’yi yıkan haber! İşte Enner Valencia’nın yeni takımı
Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde başladı.
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Fenerbahçe’yi yıkan haber! İşte Enner Valencia’nın yeni takımı
Ligin ilk haftalarında oldukça yüksek bir form grafiği çizen sarı-lacivertli ekip, uzun süre liderliği elinde bulundurdu.
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Fenerbahçe’yi yıkan haber! İşte Enner Valencia’nın yeni takımı
UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu namağlup lider tamamlayan sarı-lacivertliler, taraftarını memnun eden bir oyun sergiledi.
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Fenerbahçe’yi yıkan haber! İşte Enner Valencia’nın yeni takımı
Bu süreçte takımın gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla kariyerinin zirvesini yaşıyor.
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Fenerbahçe’yi yıkan haber! İşte Enner Valencia’nın yeni takımı
2020 yılında sarı-lacivertli ekibe imza atan Ekvadorlu golcü, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.