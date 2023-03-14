14 Mart 2023, Salı
Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı
Jorge Jesus yönetiminde ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir yarış veriyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:58
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