Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı

Jorge Jesus yönetiminde ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir yarış veriyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.