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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eden Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Arjantinli yıldız için Yunanistan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 1

Galatasaray macerasını noktalayan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, Arjantinli golcüyle ilgili Yunanistan'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 2

Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Icardi için Olympiakos'un devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 3

OLYMPIAKOS'TAN ICARDI HAMLESİ

Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre Yunan ekibi, Ayyoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlık sonrası hücum hattını güçlendirmek için rotasını Mauro Icardi'ye çevirdi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 4

Olympiakos'un deneyimli santrforun transferi için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 5

2 YILLIK SÖZLEŞME MASADA

Icardi cephesi ile Olympiakos yönetimi arasındaki temaslarda 2 yıllık sözleşme seçeneğinin gündemde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 6

Yunan ekibinin Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 7

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

2022 yılında Galatasaray'a katılan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı 8

Galatasaray kariyerinde 134 resmi karşılaşmaya çıkan Arjantinli golcü, rakip fileleri 77 kez havalandırırken 25 de asist yaptı.

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