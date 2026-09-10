Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Temaslar başladı
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma veda eden Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Arjantinli yıldız için Yunanistan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray macerasını noktalayan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken, Arjantinli golcüyle ilgili Yunanistan'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Icardi için Olympiakos'un devreye girdiği öne sürüldü.
OLYMPIAKOS'TAN ICARDI HAMLESİ
Arjantinli gazeteci Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre Yunan ekibi, Ayyoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlık sonrası hücum hattını güçlendirmek için rotasını Mauro Icardi'ye çevirdi.
Olympiakos'un deneyimli santrforun transferi için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME MASADA
Icardi cephesi ile Olympiakos yönetimi arasındaki temaslarda 2 yıllık sözleşme seçeneğinin gündemde olduğu kaydedildi.