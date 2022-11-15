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Haberler Galeri 2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı! Süper Lig'den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı! Süper Lig'den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımların kadroları netleşti. Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda ülkeleri için mücadele edecek. Katar'da Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2; Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Konyaspor'dan da birer futbolcu forma giyecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:36
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2022 Katar Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı! Süper Lig’den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek

İŞTE DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK YILDIZLAR

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Katar Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı! Süper Lig’den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek
Sam Adekugbe - Kanada - Atakaş Hatayspor
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2022 Katar Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı! Süper Lig’den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek
Ali Karimi - İran - Yukatel Kayserispor
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2022 Katar Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı! Süper Lig’den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek
Atiba Hutchinson - Kanada - Beşiktaş
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2022 Katar Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı! Süper Lig’den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek
Michy Batshuayi - Belçika - Fenerbahçe