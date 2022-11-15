2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı! Süper Lig'den 19 isim dev organizasyonda boy gösterecek

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımların kadroları netleşti. Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda ülkeleri için mücadele edecek. Katar'da Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'dan 2; Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Konyaspor'dan da birer futbolcu forma giyecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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