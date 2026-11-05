Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Liverpool'un sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İngiliz futbolcuyla Premier Lig'den 5 kulübün daha ilgilendiği belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.
LIVERPOOL KARŞISINDA TARİHİ GALİBİYET
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, puanını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ay sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, organizasyondaki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda katıldığı grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamlamıştı.
LIVERPOOL'DAN ARCHIE BROWN HAMLESİ İDDİASI
İngiliz basınında yer alan transfer iddiasına göre Liverpool, Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u kadrosuna katmayı değerlendiriyor.
TEAMtalk'ın haberine göre İngiliz ekibi, bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun performansını yakından izliyor.
Liverpool'un sol bek bölgesini güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Brown'u transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.