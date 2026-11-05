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Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Liverpool'un sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İngiliz futbolcuyla Premier Lig'den 5 kulübün daha ilgilendiği belirtildi.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 2

LIVERPOOL KARŞISINDA TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. İki kez geriye düştüğü mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler, puanını 5'e yükseltti.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 3

Fenerbahçe'nin gollerini 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl 7 ay sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 4

Fenerbahçe, organizasyondaki son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea karşısında elde etmişti. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda katıldığı grup aşamasını ise galibiyet alamadan tamamlamıştı.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 5

LIVERPOOL'DAN ARCHIE BROWN HAMLESİ İDDİASI

İngiliz basınında yer alan transfer iddiasına göre Liverpool, Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u kadrosuna katmayı değerlendiriyor.

TEAMtalk'ın haberine göre İngiliz ekibi, bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki futbolcunun performansını yakından izliyor.

Liverpool'un sol bek bölgesini güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Brown'u transfer seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 6

PREMIER LİG'DEN 5 KULÜP DAHA TAKİP EDİYOR

Archie Brown ile ilgilenen tek kulübün Liverpool olmadığı öne sürüldü.

İngiliz basınındaki habere göre Chelsea, daha önce transfer gündemine aldığı Brown'u takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Manchester United'ın da oyuncuyu düzenli olarak izlediği, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın ise 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 7

FENERBAHÇE'DE İKİNCİ SEZONUNU GEÇİRİYOR

2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ikinci sezonunu geçiriyor.

Sol bek pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcu, bu sezon özellikle Avrupa karşılaşmalarındaki gol katkısıyla dikkat çekti.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 8

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesine katkıda bulunan Brown, Lyon deplasmanındaki play-off rövanşında takımının ikinci golünü kaydetti.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 9

Roma karşısında da gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool mücadelesinde bir kez daha fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında sağ kanattan yapılan ortanın savunmadan sekerek arka direğe düşmesi üzerine topu ağlara gönderen Brown, skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 ve lig aşamasında 4 karşılaşmada görev alan İngiliz futbolcu, 3 golünü de Avrupa arenasında kaydetti.

Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip! 10

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Gent'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Archie Brown'un sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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