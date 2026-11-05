Liverpool maçının ardından sürpriz transfer iddiası: Fenerbahçe'nin yıldızına 6 talip!

PREMIER LİG'DEN 5 KULÜP DAHA TAKİP EDİYOR

Archie Brown ile ilgilenen tek kulübün Liverpool olmadığı öne sürüldü.

İngiliz basınındaki habere göre Chelsea, daha önce transfer gündemine aldığı Brown'u takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Manchester United'ın da oyuncuyu düzenli olarak izlediği, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın ise 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.