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234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 23 yıl süren yolculuğunu noktaladı. İlk kez 2003 yılında giydiği milli formayla 234 maça çıkan, 146 gol ve 45 asist kaydeden yıldız futbolcu, ülkesine 3 kupa kazandırdı. Avrupa şampiyonluğundan UEFA Uluslar Ligi zaferlerine uzanan unutulmaz kariyerin ardından Ronaldo'nun veda mesajı da dikkat çekti. İşte Portekiz futboluna damga vuran 23 yıllık serüven...

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 1

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda bir döneme damga vuran kariyerini noktaladı. 2003 yılında başlayan ve 23 yıl süren milli takım yolculuğunda sayısız maça çıkan yıldız futbolcu, attığı goller ve kazandığı kupalarla ülkesinin futbol tarihinde önemli bir yer edindi.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 2

41 yaşındaki Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 3

2003'TE BAŞLAYAN 23 YILLIK YOLCULUK

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki serüveni 2003 yılında başladı.

İlk kez o yıl milli formayı giyen Ronaldo, yıllar içinde Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 4

23 yıl boyunca ülkesini uluslararası arenada temsil eden yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 41 yaşında tamamladı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 5

234 MAÇTA 146 GOL VE 45 ASİST

Ronaldo'nun Portekiz formasıyla ortaya koyduğu performans, 23 yıllık kariyerinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 6

Yıldız futbolcu, milli takımda görev aldığı 234 karşılaşmada 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, takım arkadaşlarına yaptığı 45 asistle de skor katkısı sağladı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 7

2016'DA GELEN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki en önemli başarılardan biri, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yaşandı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 8

Portekiz, turnuvayı şampiyon tamamlayarak Avrupa futbolunun zirvesine çıktı. Ronaldo da milli takım kariyerine Avrupa şampiyonluğu ekledi.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 9

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE İKİ KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Ronaldo'nun Portekiz formasıyla kazandığı kupalar Avrupa Şampiyonası ile sınırlı kalmadı.

Yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 10

Böylece Ronaldo, 23 yıllık milli takım kariyerinde bir Avrupa Şampiyonası ve iki UEFA Uluslar Ligi olmak üzere toplam 3 kupa kazandı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 11

"PORTEKİZ HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla milli takım kariyerine veda ettiğini açıkladı.

41 yaşındaki yıldız futbolcu, veda mesajında "Portekiz her zaman kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni 12

2003 yılında başlayan yolculuk, 234 maç, 146 gol, 45 asist ve 3 kupayla sona erdi.

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