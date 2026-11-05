234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 23 yıl süren yolculuğunu noktaladı. İlk kez 2003 yılında giydiği milli formayla 234 maça çıkan, 146 gol ve 45 asist kaydeden yıldız futbolcu, ülkesine 3 kupa kazandırdı. Avrupa şampiyonluğundan UEFA Uluslar Ligi zaferlerine uzanan unutulmaz kariyerin ardından Ronaldo'nun veda mesajı da dikkat çekti. İşte Portekiz futboluna damga vuran 23 yıllık serüven...
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda bir döneme damga vuran kariyerini noktaladı. 2003 yılında başlayan ve 23 yıl süren milli takım yolculuğunda sayısız maça çıkan yıldız futbolcu, attığı goller ve kazandığı kupalarla ülkesinin futbol tarihinde önemli bir yer edindi.
41 yaşındaki Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.
2003'TE BAŞLAYAN 23 YILLIK YOLCULUK
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki serüveni 2003 yılında başladı.
İlk kez o yıl milli formayı giyen Ronaldo, yıllar içinde Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi.
23 yıl boyunca ülkesini uluslararası arenada temsil eden yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 41 yaşında tamamladı.
234 MAÇTA 146 GOL VE 45 ASİST
Ronaldo'nun Portekiz formasıyla ortaya koyduğu performans, 23 yıllık kariyerinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.