234 maç, 146 gol, 3 kupa! Ronaldo'dan tarihi veda: Başarılarla dolu 23 yıllık milli takım serüveni

Yıldız futbolcu, milli takımda görev aldığı 234 karşılaşmada 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, takım arkadaşlarına yaptığı 45 asistle de skor katkısı sağladı.

2016'DA GELEN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki en önemli başarılardan biri, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yaşandı.

Portekiz, turnuvayı şampiyon tamamlayarak Avrupa futbolunun zirvesine çıktı. Ronaldo da milli takım kariyerine Avrupa şampiyonluğu ekledi.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE İKİ KEZ ZİRVEYE ÇIKTI Ronaldo'nun Portekiz formasıyla kazandığı kupalar Avrupa Şampiyonası ile sınırlı kalmadı. Yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.