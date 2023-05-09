Lionel Messi’den asrın imzası! Rekor ücrete imza atıyor

NE OLMUŞTU?

Lionel Messi, Suudi Arabistan gezisini pazartesi ve salı günleri idman olmayacağına yönelik yüksek ihtimal üzerinden planladı. Çünkü hafta arası maçı yoktu ve 7 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde pazartesi ve salı günlerinin izinli geçmesi muhtemeldi. Fakat işler, planladığı gibi gitmedi. Ligde iç sahada alınan Lorient yenilgisi sonrası PSG, antrenmanlara pazartesi gününden başlama kararı aldı. Ancak oyuncu Fransa dışında olduğu için artık çok geçti. Performansı ve maliyeti nedeniyle son dönemde taraftarların da çok eleştirdiği Messi'yi, PSG bu nedenle kadro dışı bıraktı.