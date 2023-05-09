Lionel Messi'den asrın imzası! Rekor ücrete imza atıyor
Fransa'nın güçlü takımlarından PSG'de Lionel Messi dönemi sona eriyor. Suudi Arabistan'a izinsiz gitmesi nedeniyle kadro dışı bırakılan ancak özür dilemesinin ardından yeniden takıma dönen Arjantinli yıldızın yeni takımı duyruldu. Messi'nin rekor ücrete imza attığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.05.2023
13:50
Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği hakkında çılgın bir iddia gündeme geldi. AFP, Messi'nin yeni takımını duyururken Arjantinli yıldız devasa bir maaş kazanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
KADRO DIŞI KALDI
Son olarak izin almadan Suudi Arabistan'a seyahat eden Lionel Messi PSG yönetimi tarafında iki hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Yaşananlardan sonra konuşan PSG teknik direktörü Christophe Galtier ilk defa düşüncelerini bildirdi.
MESSI'DEN AÇIKLAMA
Messi'den de açıklama gecikmedi. Arjantinli süperstar, "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Lionel Messi, Suudi Arabistan gezisini pazartesi ve salı günleri idman olmayacağına yönelik yüksek ihtimal üzerinden planladı. Çünkü hafta arası maçı yoktu ve 7 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde pazartesi ve salı günlerinin izinli geçmesi muhtemeldi. Fakat işler, planladığı gibi gitmedi. Ligde iç sahada alınan Lorient yenilgisi sonrası PSG, antrenmanlara pazartesi gününden başlama kararı aldı. Ancak oyuncu Fransa dışında olduğu için artık çok geçti. Performansı ve maliyeti nedeniyle son dönemde taraftarların da çok eleştirdiği Messi'yi, PSG bu nedenle kadro dışı bıraktı.
ANTRENMANLARA GERİ DÖNDÜ
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında 3-1 kaybedilen Lorient maçının ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen Lionel Messi, bu sabah Paris Saint-Germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.