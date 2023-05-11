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Haberler Galeri Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter deplasmanda ezeli rakibi Milan'ı 2-0 yenerek tarihi rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Kritik karşılaşmada Inter'in golleri Dzeko ve Mkhitaryan'dan gelirken dev maça Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı şutun direkte patlaması damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 00:30
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Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Devler Ligi" yarı finalinde 20 yıl aradan sonra yeniden eşleşen ezeli rakipler Milan ve Inter, yarı finalin ilk maçında Milano'daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı. 75 bin 532 futbolseverin tribünlerden izlediği maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti. Milan'ın ev sahibi olduğu maça hızlı başlayan taraf konuk Inter oldu.

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Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 8. dakikada kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Edin Dzeko, şık vuruşla konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

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Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Bu golden üç dakika sonra Inter farkı 2'ye çıkaran golü buldu. 11. dakikada ani gelişen Inter atağında Federico Di Marco'nun pasıyla ceza sahasına giren Henrikh Mkhitaryan, kaleci Maignan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 16. dakikada Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 3. golü bulmaya çok yaklaştı ancak milli oyuncunun şutunda top direkten döndü.

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Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Oyunun kontrolünde tutan Inter, ilk yarı 2 farklı önde tamamladı.