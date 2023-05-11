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Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter deplasmanda ezeli rakibi Milan'ı 2-0 yenerek tarihi rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Kritik karşılaşmada Inter'in golleri Dzeko ve Mkhitaryan'dan gelirken dev maça Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı şutun direkte patlaması damga vurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 00:27Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 00:30