Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan kalesine füze! Son anda direkte patladı! Inter dev rövanş öncesi avantajı cebine attı

Bu golden üç dakika sonra Inter farkı 2'ye çıkaran golü buldu. 11. dakikada ani gelişen Inter atağında Federico Di Marco'nun pasıyla ceza sahasına giren Henrikh Mkhitaryan, kaleci Maignan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. 16. dakikada Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 3. golü bulmaya çok yaklaştı ancak milli oyuncunun şutunda top direkten döndü.