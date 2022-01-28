Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran bir takım temel özellikler olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının, kulübün oyuncularını kendi öz evlatlarından ayırt etmediğini, onlara gösterdiği sevgi ve hassasiyeti futbolculara da göstererek bağrına bastığını aktardı.
Ağaoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu sadece bir devre arası takviye transferi değil, 2-3 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, ileriye dönük sezon planlaması doğrultusunda yapılan transferler. Hedeflerimiz doğrultusunda sizlerin de gereğini yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Hepimizin üzerindeki sorumluluk bu. Bu camiaya layıkıyla hizmet edebilmek herkese nasip olmuyor. Allah utandırmasın. Sizler de başarılı olursunuz inşallah. Trabzonspor futbolcusunun başarısı, ülke futbolunun başarısı. Trabzonspor takımını, sonuç olarak da Türk futbolunu layık olduğu noktaya, Avrupa'da ve dünyada örnek bir ülke konumuna getirmek için hepimiz elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte o şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bizlere nasip eder."