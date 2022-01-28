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Lider Trabzonspor'dan 6 imza! Yusuf Erdoğan'dan mesaj

Süper Lig lideri Trabzonspor sergilediği futbolla büyük beğeni toplandı. Transfer sezonunda da başarılı işler yapan bordo mavililer 6 futbolcu sözleşme imzaladı. Karadeniz Fırtınası eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı bir kez daha renklerine kattı.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 16:19
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Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Trabzonspor Kulübü, yeni transferler Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz, Enis Destanoğlu, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerin gerçekleşmesinde kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan ve hassasiyet gösteren Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa ve Union Berlin kulüplerine teşekkür etti.

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Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Yeni transferlerden Yusuf ve Puchacz'ın tecrübeli ancak Enis, Batuhan, Kerem ve Taha'nın çok genç olduklarını belirten Ağaoğlu, "Yetenekleriniz sizi bu noktaya getirdi, yeteneklerinizle bu kulübün oyuncusu oldunuz ama bundan sonrasında sizin çalışmalarınız, kariyerinizi ve geleceğinizi belirleyecek. Ne kadar yetenekli olursanız olun, ne kadar kabiliyetli olursanız olun çok çalışmadığınız sürece bu yetenek ve kabiliyet sizleri bir noktaya kadar taşır ama onun ötesine gitmeniz mümkün olmayabilir. Her zaman için çok çalışmalısınız, üzerine koya koya gitmelisiniz." dedi.

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Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Ağaoğlu, genç futbolculara takımdaki diğer oyuncuların her zaman yardımcı olacağının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kariyeriniz boyunca asla ve asla 'ben oldum' demeyin. Ne kadar iyi olursanız olun, 'daha çok çalışacağım, çok daha iyi olacağım' deyin. Felsefenizin bu olması lazım. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi sporcunun zeki, çevik ama hepsinden önemlisi ahlaklısı. Sporcu ahlakı her şeyin önünde. Çok iyi oyuncu olabilirsiniz, dünya yıldızı olabilirsiniz ama iyi bir ahlaka sahip olmadığınız sürece bu pek fazla anlam ifade etmez. Spor etik ve ahlakına en fazla değer ve önem veren bir kulüptesiniz. Saha içindeki, saha dışında davranışlarınız, özel hayatınız ve yaşantınız sizden sonra gelecek oyunculara da örnek bir davranış olmak zorunda."

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Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran bir takım temel özellikler olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının, kulübün oyuncularını kendi öz evlatlarından ayırt etmediğini, onlara gösterdiği sevgi ve hassasiyeti futbolculara da göstererek bağrına bastığını aktardı.

Ağaoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu sadece bir devre arası takviye transferi değil, 2-3 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, ileriye dönük sezon planlaması doğrultusunda yapılan transferler. Hedeflerimiz doğrultusunda sizlerin de gereğini yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Hepimizin üzerindeki sorumluluk bu. Bu camiaya layıkıyla hizmet edebilmek herkese nasip olmuyor. Allah utandırmasın. Sizler de başarılı olursunuz inşallah. Trabzonspor futbolcusunun başarısı, ülke futbolunun başarısı. Trabzonspor takımını, sonuç olarak da Türk futbolunu layık olduğu noktaya, Avrupa'da ve dünyada örnek bir ülke konumuna getirmek için hepimiz elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte o şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bizlere nasip eder."

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Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

YUSUF ERDOĞAN: "TEKRAR GERİ DÖNECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Yusuf Erdoğan, çok mutlu olduğunu belirterek, 1461 Trabzonspor'dan, Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde yaşadığı heyecanı tekrar yaşadığını söyledi.

Bursaspor'dan transfer edilen futbolcuları yakından tanıdığını ve bir dönem birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Onlarla da geçmişimiz var Bursaspor'dan. Bir şampiyondan, bir şampiyona geldiler. Anadolu'da devrim yapmış iki takım." diye konuştu.