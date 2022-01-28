Lider Trabzonspor’dan 6 imza! Yusuf Erdoğan’dan mesaj

Ağaoğlu, genç futbolculara takımdaki diğer oyuncuların her zaman yardımcı olacağının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kariyeriniz boyunca asla ve asla 'ben oldum' demeyin. Ne kadar iyi olursanız olun, 'daha çok çalışacağım, çok daha iyi olacağım' deyin. Felsefenizin bu olması lazım. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi sporcunun zeki, çevik ama hepsinden önemlisi ahlaklısı. Sporcu ahlakı her şeyin önünde. Çok iyi oyuncu olabilirsiniz, dünya yıldızı olabilirsiniz ama iyi bir ahlaka sahip olmadığınız sürece bu pek fazla anlam ifade etmez. Spor etik ve ahlakına en fazla değer ve önem veren bir kulüptesiniz. Saha içindeki, saha dışında davranışlarınız, özel hayatınız ve yaşantınız sizden sonra gelecek oyunculara da örnek bir davranış olmak zorunda."