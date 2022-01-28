Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk'u beklerken Almanya'dan 4 aylığına geliyor

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün yetersiz performansları sonrası kaleci almaya karar veren yönetim, Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri getirmek istese de başarılı olamadı. Karadeniz ekibinden olumsuz yanıt alan Galatasaray, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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