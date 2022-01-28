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Haberler Galeri Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk'u beklerken Almanya'dan 4 aylığına geliyor

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk'u beklerken Almanya'dan 4 aylığına geliyor

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün yetersiz performansları sonrası kaleci almaya karar veren yönetim, Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri getirmek istese de başarılı olamadı. Karadeniz ekibinden olumsuz yanıt alan Galatasaray, rotayı Almanya'ya çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 12:18
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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk’u beklerken Almanya’dan 4 aylığına geliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yaşanan kötü sürecin ardından Terim ile yollar ayrılırken, takımın başına Domenec Torrent getirildi. Torrent'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın alacağı kaleci de netleşmeye başladı.

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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk’u beklerken Almanya’dan 4 aylığına geliyor

Ligin geride kalan diliminde lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde kalan Galatasaray'ın gösterdiği kötü performansta kaleci eksikliği büyük rol oynadı.

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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk’u beklerken Almanya’dan 4 aylığına geliyor

Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık ve uzun süre sahalardan uzak kalması Cimbom'u zora soktu.

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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk’u beklerken Almanya’dan 4 aylığına geliyor

İsmail Çipe kaledeki kötü performansıyla birçok maça damga vururken, yediği gollerle çok fazla eleştirildi.

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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu! Herkes Okan Kocuk’u beklerken Almanya’dan 4 aylığına geliyor

Son olarak Trabzonspor karşısında kaleyi Fatih Öztürk devraldı. Aslan'da yaşanan bu süreç kaleci transferini gündemin ilk sırasına taşıdı.