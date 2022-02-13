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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar'ı geçti zirveye yerleşti

NBA'de rekorları altüst eden 37 yaşındaki LeBron James, Golden State Warriors maçında 26 sayı atarak tarih geçti. Normal sezonda 36 bin 526 sayı atan James, normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselterek, Kerim Abdülcabbar'ın 44 bin 149 sayısını geride bıraktı. LeBron James böylece NBA tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 12:23
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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar’ı geçti zirveye yerleşti

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezon ve play-off'lar toplamında en fazla sayı atan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu rekorunu kırdı.

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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar’ı geçti zirveye yerleşti

37 yaşındaki James, 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi.

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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar’ı geçti zirveye yerleşti

7 bin 631 sayıyla NBA Play-off'ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526'ya çıkardı.

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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar’ı geçti zirveye yerleşti

Normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselten James, Kerim Abdülcabbar'ı (44 bin 149 sayı) geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi.

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LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar’ı geçti zirveye yerleşti

Bu istatistikte James ve Abdülcabbar'ı, Karl Malone (41 bin 689), Kobe Bryant (39 bin 283) ve Michael Jordan (38 bin 279) izliyor.