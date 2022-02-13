LeBron James NBA tarihine geçti! Kerim Abdülcabbar'ı geçti zirveye yerleşti

NBA'de rekorları altüst eden 37 yaşındaki LeBron James, Golden State Warriors maçında 26 sayı atarak tarih geçti. Normal sezonda 36 bin 526 sayı atan James, normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselterek, Kerim Abdülcabbar'ın 44 bin 149 sayısını geride bıraktı. LeBron James böylece NBA tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu oldu.