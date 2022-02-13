HaberlerGaleriAbdullah Avcı'nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri!
Abdullah Avcı'nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri!
Lider Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki mücadele için Abdullah Avcı son talimatlarını verdi. İşte konuk Konyaspor ve Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 13.02.2022 10:45Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 10:52