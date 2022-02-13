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Haberler Galeri Abdullah Avcı'nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri!

Abdullah Avcı'nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri!

Lider Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki mücadele için Abdullah Avcı son talimatlarını verdi. İşte konuk Konyaspor ve Trabzonspor'un sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 13.02.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 10:52
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Abdullah Avcı’nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor’un muhtemel 11’leri!

Bir tarafta bu sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor, diğer yanda Anadolu'nun yükselen güçlü sesi Konyaspor. Puan cetvelinde 1 maç fazlası bulunan bordo-mavililer en yakın takipçisi olan Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.

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Abdullah Avcı’nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor’un muhtemel 11’leri!

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi Şenol Güneş Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puan çıkarmak. Böylece en yakın takipçisiyle de puan farkı açılacak ve şampiyonluk yarışında önemli bir viraj dönülmüş olacak.

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Abdullah Avcı’nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor’un muhtemel 11’leri!

Abdullah Avcı bu önemli randevu öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Tam konsantre olun. Konya birlikte hareket eden bir takım. Bize boşluk bırakmak istemeyecekler. Bu yüzden maçın başından sonuna kadar sabırlı olun.

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Abdullah Avcı’nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor’un muhtemel 11’leri!

Skor ne olursa olsun disiplinden kopmak yok. Herkes sisteme uysun" dedi. Avcı taraftar desteğinin bu karşılaşmada kendileri için büyük avantaj olduğunu hatırlatıp onlardan bir an bile susmamalarını istedi.

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Abdullah Avcı’nın zafer planı hazır! İşte Trabzonspor ve Konyaspor’un muhtemel 11’leri!

BRUNO PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da Bruno Peres kırmızı kart cezalısı olduğu için bugünkü Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı sağ bekin yerine sezonun jokeri Dorukhan Toköz'ün çekilmesi bekleniyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanını kaçıracaklar. Abdullah Avcı, sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı "Pozisyon gereği karta bir şey demem ama hakemle veya rakiple tartışarak bizi bir sonraki maçta yalnız bırakmayın" dedi.