Kralların kapışması! Ronaldo ve Messi belki de son kez karşı karşıya geldi! Tarihi kareler...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıktı. Ronaldo'nun ve Messi'nin gol attığı karşılaşmayı PSG 5-4 kazandı. İşte tarihi maçtan kareler...