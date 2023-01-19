HaberlerGaleriFenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! "Para" için takımdan gider mi kalır mı?
Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! "Para" için takımdan gider mi kalır mı?
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in takımdaki durumu futbol severler tarafından merak konusu oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yakından takip edilen 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in son zamanlarda takımda forma şansı elde edememesi sözleşmesindeki bazı detayları gündeme getirmişti. Fenerbahçe yönetiminden konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte spor haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 19.01.2023 18:38Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 18:39