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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! "Para" için takımdan gider mi kalır mı?

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in takımdaki durumu futbol severler tarafından merak konusu oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yakından takip edilen 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in son zamanlarda takımda forma şansı elde edememesi sözleşmesindeki bazı detayları gündeme getirmişti. Fenerbahçe yönetiminden konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte spor haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.01.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 18:39
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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! Para için takımdan gider mi kalır mı?

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrası "Arda Güler neden oynatılmıyor?" sorusuyla Fenerbahçe gündemin birinci maddesi haline dönüşen kritik hususa dair Kanarya'nın önde gelen isimlerinden bir yönetici önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! Para için takımdan gider mi kalır mı?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un Arda Güler'i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken "Başkanımız, Arda Güler'in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler" cümlelerine yer verildi.

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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! Para için takımdan gider mi kalır mı?

"KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN"

Daha önce yaşanan bazı örnekler akla getirilmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer şu ifadeleri kullandılar:

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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! Para için takımdan gider mi kalır mı?

"Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır.

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Fenerbahçe’den Arda Güler açıklaması! Para için takımdan gider mi kalır mı?

'Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek' gibi bir durum asla olamaz.