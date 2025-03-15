15 Mart 2025, Cumartesi
Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş, Konyaspor karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, ligde 44 puanla 4. sırada yer alırken, Konyaspor ise 28 puanla 14. Sırada bulunuyor. Milli ara öncesi moral depolamak isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Peki Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:23