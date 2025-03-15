15 Mart 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş, Konyaspor karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, ligde 44 puanla 4. sırada yer alırken, Konyaspor ise 28 puanla 14. Sırada bulunuyor. Milli ara öncesi moral depolamak isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Peki Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:23
Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Deplasmanda sahaya çıkacak olan Beşiktaş, geçen haftaki mağlubiyetin ardından toparlanma arzusu içerisindeyken, taraftarların ve futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadeleye odaklanıyor. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kartal, deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u 3 puanla geride bırakmak istiyor.

Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, 44 puanla 4. Sırada yer alıyor. Kartalın oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Konyaspor'un ise oynadığı 26 müsabakada 12 mağlubiyeti bulunurken, 7 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Konyaspor – Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Konyaspor – Beşiktaş maçında ilk düdük bugün (15 Mart 2025) saat 20.30'da çalacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak karşılaşma Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyicilere sunulacak.

Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlılar, son maçlarında Gaziantep FK karşısında alınan yenilginin ardından, deplasmanda toparlanarak üç puanla dönmeyi istiyor. Beşitaş, Galatasaray derbisi öncesinde moral depolamayı hedefliyor.

Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Mario, Emirhan, Uduokhai, , Immobile, Masuaku, Tayyip, Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Rafa Silva

Konyaspor: Uğurcan, Deniz, Adil, Ndao, Guilherme, Melih, Kramer, Pedrinho, Jevtovic, Yusuf, Prip