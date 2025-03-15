Konyaspor – Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Deplasmanda sahaya çıkacak olan Beşiktaş, geçen haftaki mağlubiyetin ardından toparlanma arzusu içerisindeyken, taraftarların ve futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadeleye odaklanıyor. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kartal, deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u 3 puanla geride bırakmak istiyor.