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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kobe ve kızının hayatını kaybettiği California Calabasas'taki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabah paylaşıldı.

Kobe Bryant hayatını kaybetti KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ

Giriş Tarihi: 29.01.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 11:27
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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!
Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), helikopter kazasının enkaz görüntülerini paylaştı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!
Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

Enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!
Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

Kobe Brant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi taşıyan helikopter, Kalifornia'nın Calabasas yakınlarında düştü.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!
Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

Kazanın görüntüleri, Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!
Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar objektiflere böyle yansıdı.