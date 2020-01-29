Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın enkaz görüntüleri paylaşıldı!

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kobe ve kızının hayatını kaybettiği California Calabasas'taki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabah paylaşıldı.