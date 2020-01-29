Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarları adeta ayağa kaldırdı. Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran Sergen Yalçın, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış önemli bir yetenek. Golleri, asistleri ve gece hayatıyla olaylı geçen bir geçmişe sahip olan Sergen Yalçın'ın futbola dair sözleri, taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekiyor. Sorulan sorula verilen akıl dolu cevaplarla görenleri adeta mest eden Sergen Yalçın'ın, Pancu'nun kaleye geçtiği Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisine dair söylediği sözler bugün hala hafızalardaki yerini koruyor. İşte futbol dünyasında söylenmiş en güzel sözler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





