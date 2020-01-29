29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarları adeta ayağa kaldırdı. Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran Sergen Yalçın, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış önemli bir yetenek. Golleri, asistleri ve gece hayatıyla olaylı geçen bir geçmişe sahip olan Sergen Yalçın'ın futbola dair sözleri, taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekiyor. Sorulan sorula verilen akıl dolu cevaplarla görenleri adeta mest eden Sergen Yalçın'ın, Pancu'nun kaleye geçtiği Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisine dair söylediği sözler bugün hala hafızalardaki yerini koruyor. İşte futbol dünyasında söylenmiş en güzel sözler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:56
  • 1
  • 156
Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...

  • 2
  • 156
Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Ahmet Çakar
"Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir''

  • 3
  • 156
Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Arsene Wenger
''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "

  • 4
  • 156
Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen:
"Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"

  • 5
  • 156
Sergen Yalçın'dan olay Fenerbahçe sözleri!

Hagi
"Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum."