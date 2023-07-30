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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta transferde sıcak günler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme maçında, Arnavutluk ekibi Tirana'yı sahasında konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak avantajlı bir konuma geldi. Takımındaki yıldız isimlere takviyeler yapmak isteyen Kartal, Şenol Güneş'in uzun zamandır istediği yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 30.07.2023 01:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 01:16
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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte iyi bir form grafiği çizen Beşiktaş, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor.

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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

2023-2024 sezonunda ilk hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Kara Kartal, ilk resmi maçına geçtiğimiz günlerde çıktı.

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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Şenol Güneş ve öğrencileri, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırladı.

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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

Karşılaşmadan rahat bir şekilde 3-1 kazanarak çıkan Beşiktaş, rövanş maçı öncesinde avantajı sağladı.

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Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

Bu sırada transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar, son haftalarda kadrosunu güçlendirmeye başladı.