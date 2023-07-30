Kartal’a bomba transfer! Şenol Güneş o yıldız için onayı verdi…

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta transferde sıcak günler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme maçında, Arnavutluk ekibi Tirana'yı sahasında konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak avantajlı bir konuma geldi. Takımındaki yıldız isimlere takviyeler yapmak isteyen Kartal, Şenol Güneş'in uzun zamandır istediği yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar..