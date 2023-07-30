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Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray'a transfer çalımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, transferde yeni bombalar patlatmak için harekete geçti. Shakhtar ile yollarını ayıran Tete için pazarlık masasında olan sarı-lacivertli ekip diğer yandan Cengiz Ünder, Joao Felix, Krunic için de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:09
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Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de daha önce de gündeme gelen Tete için yakın zamanda girişimler yeniden başlamıştı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan ve an itibarıyla serbest oyuncu konumundaki Tete konusunda Fenerbahçe, resmen düğmeye bastı.

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Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
İngiliz kulüplerinden beklediği teklifleri henüz alamayan Brezilyalı futbolcu, temsilcisi Pablo Bueno ile birlikte Türkiye'de bulunuyor. Özel bir uçakla Bodrum'a gelen ve buradaki bir otelde davetli olarak kalan 23 yaşındaki yıldız, kendisine gelen teklifleri menajeriyle birlikte değerlendirerek, geleceğiyle ilgili kararını vermeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

3.5 MİLYON EURO'LUK SÖZLEŞME DÜŞÜNÜLÜYOR
Hem forvet hem de kanat olarak oynayabilen Sambacı için Kanarya'nın, 3 yıllık anlaşma üzerinden senelik 3.5 milyon Euro'luk bir sözleşme düşündüğü bilgisine ulaşıldı. Tete'nin beklentisinin 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu konuşulurken, tarafların ortak noktada buluşmak adına pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

HEM FORVET HEM DE KANATLARDA OYNUYOR
Sarı-Lacivertliler'in, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkarak, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planladığı iddia ediliyor. Geçen sezonu Leicester'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki yıldız, hem forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor.

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Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

CENGİZ ÜNDER'LE ANLAŞMA SAĞLANDI
Marsilya'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Alınan bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Cengiz ile her konuda anlaşma sağladı.