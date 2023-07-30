30 Temmuz 2023, Pazar
Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray'a transfer çalımı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, transferde yeni bombalar patlatmak için harekete geçti. Shakhtar ile yollarını ayıran Tete için pazarlık masasında olan sarı-lacivertli ekip diğer yandan Cengiz Ünder, Joao Felix, Krunic için de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:09
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10