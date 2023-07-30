Fenerbahçe’de yeni transfer operasyonu! 4 bomba daha! Galatasaray’a transfer çalımı...

HEM FORVET HEM DE KANATLARDA OYNUYOR

Sarı-Lacivertliler'in, bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkarak, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planladığı iddia ediliyor. Geçen sezonu Leicester'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki yıldız, hem forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor.