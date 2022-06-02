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İtalya şampiyonu Milan'ın gözü Abdülkadir Ömür'de! Teklif için hazırlıklar başladı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldızlarına Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür de markaja alındı. 11 yıl sonra İtalya'da şampiyon olan AC Milan Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Milan'ın gözünün Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'de olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:54
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İtalya şampiyonu Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de! Teklif için hazırlıklar başladı

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekibin yıldızı Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi.

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İtalya şampiyonu Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de! Teklif için hazırlıklar başladı

Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.

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İtalya şampiyonu Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de! Teklif için hazırlıklar başladı

Çizme temsilcisinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik bir oyuncu aradığı ifade edildi.

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İtalya şampiyonu Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de! Teklif için hazırlıklar başladı

Sabah'ın haberine göre bu bağlamda Milan'ın gözünü Abdülkadir'e diktiği belirtildi.

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İtalya şampiyonu Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de! Teklif için hazırlıklar başladı

İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin altı çizildi.