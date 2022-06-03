03 Haziran 2022, Cuma
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'tan şampiyonluk mesajı
Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'a imza attırdı. Basın karşısına çıkan Jorge Jesus, sarı lacivertli taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Fenerbahçe çatısı altında yeterli imkanlara sahip olduklarının mesajını veren Jesus, "Ekibime güveniyorum. Burada şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 17:04
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