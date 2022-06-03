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Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'tan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'a imza attırdı. Basın karşısına çıkan Jorge Jesus, sarı lacivertli taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Fenerbahçe çatısı altında yeterli imkanlara sahip olduklarının mesajını veren Jesus, "Ekibime güveniyorum. Burada şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 17:04
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Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’tan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, imza töreninde şampiyonluk mesajı verdi. Portekizli teknik adam sarı lacivertliler için kendine güvendiğini belirterek, "Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’tan şampiyonluk mesajı

JORGE JESUS: "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Sözlerine Türkçe 'hazır mısınız' diye başlayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük guru olduğunu ifade ederek, "Ben buraya Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri biliyordum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızı gerçekten çok isteyip ikna etmesi. Taraftarın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Bende işime tutkuyla bağlıyım. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Umarım mutlu olur beklentileri karşılayabilirim. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’tan şampiyonluk mesajı

"BENFİCA İLE BURADAKİ MAÇ HİÇ KOLAY OLMADI"

Jesus, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için zorlu bir yarı finaldi Benfica için. O seneki Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Burada oynadığımız maç hiç kolay olmadı. Futbolda biraz şansta lazım, o turda şans bizim lehimize oldu. O yarı final maçları benim hafızamda yer ediyor. O maçların sonunda finale çıktık" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’tan şampiyonluk mesajı

"TEK BİR SİSTEMİM YOK"
Kendisinin tek bir sistemi olmadığını kaydeden Jesus, "Her hocanın A ve B planı olması lazım. Sistem çok önemli ama başka önemli şeylerde var. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Sizim elinizdeki oyuncular için elinizdeki sistemi değerlendirmeniz önemli" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe’nin yeni hocası Jorge Jesus’tan şampiyonluk mesajı

"TAKIMDAKİ HERKESİ BİREYSEL ANLAMDA ÇOK İYİ BULDUM"

2 aydan fazla bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini dile getiren Portekizli teknik adam, "Takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi buldum. Min-jae Avrupa'daki takımların isteyeceği oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak. Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.