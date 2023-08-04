İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2. ön eleme turu maçlarını tamamlayarak bir üst tura yükseldiler. Oynanan bu son maçlar sonrası ise Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması.