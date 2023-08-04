04 Ağustos 2023, Cuma
İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2. ön eleme turu maçlarını tamamlayarak bir üst tura yükseldiler. Oynanan bu son maçlar sonrası ise Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması.
Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:31
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