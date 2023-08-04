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Haberler Galeri İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2. ön eleme turu maçlarını tamamlayarak bir üst tura yükseldiler. Oynanan bu son maçlar sonrası ise Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması.

Süleyman Yıldırmaz
Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:31
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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.

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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimiz haftayı boş geçmedi

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.