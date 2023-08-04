Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki çalışmalar, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için hız kesmeden sürüyor. Uzun süredir görüşmelerini sürdürdükleri Hırvat kaleci Dominik Livakovic konusunda sonuca ulaşamayınca, yönetim alternatif isimler arayışına girdi. Fenerbahçe, takım savunmasına katkı sağlayacak güvenilir bir kaleci transferi için farklı seçenekleri değerlendiriyor.