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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, kaleci arayışları kapsamında Paris Saint Germain forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Keylor Navas ile temas kurdu. Kulüp yetkilileri, Navas'ın transferi için görüşmelere başladı. Tecrübeli kalecinin de Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bir yaklaşım sergilediği bildirildi. İşte bomba transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:26
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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki çalışmalar, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için hız kesmeden sürüyor. Uzun süredir görüşmelerini sürdürdükleri Hırvat kaleci Dominik Livakovic konusunda sonuca ulaşamayınca, yönetim alternatif isimler arayışına girdi. Fenerbahçe, takım savunmasına katkı sağlayacak güvenilir bir kaleci transferi için farklı seçenekleri değerlendiriyor.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas, sarı-lacivertli takımın radarında bulunuyor.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

PSG yönetiminin de Navas'ın satışına olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Keylor Navas, 2019 yılında Real Madrid'den Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise İngiliz ekibi Nottingham Forest'a kiralık olarak forma giymişti.

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Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin Keylor Navas'ı transfer etmek için çalışmalara başlamış olması, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.