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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Keylor Navas imzasıyla yer yerinden oynayacak
Fenerbahçe, kaleci arayışları kapsamında Paris Saint Germain forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Keylor Navas ile temas kurdu. Kulüp yetkilileri, Navas'ın transferi için görüşmelere başladı. Tecrübeli kalecinin de Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bir yaklaşım sergilediği bildirildi. İşte bomba transferin detayları...