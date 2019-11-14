İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız bu akşam Euro 2020 vizesi için sahaya çıkıyor. Sahadan 1 puanla ayrılsak dahi şampiyonaya katılmayı garantiliyoruz. Kazanırsak, grubu Fransa'nın önünde lider tamamlamak için altın bir fırsat elde edeceğiz. 82 milyon nefesini tuttu, dakikaları saymaya başladı. Cenk ve İrfan Can'ın sakatlıkları Şenol Güneş'in planlarını bozarken, sahaya çıkacağımız 11 de artık iyice netleşti. İşte tarihi maçın ilk 11'i ve karşılaşmaya dair tüm notlar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





