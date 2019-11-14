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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız bu akşam Euro 2020 vizesi için sahaya çıkıyor. Sahadan 1 puanla ayrılsak dahi şampiyonaya katılmayı garantiliyoruz. Kazanırsak, grubu Fransa'nın önünde lider tamamlamak için altın bir fırsat elde edeceğiz. 82 milyon nefesini tuttu, dakikaları saymaya başladı. Cenk ve İrfan Can'ın sakatlıkları Şenol Güneş'in planlarını bozarken, sahaya çıkacağımız 11 de artık iyice netleşti. İşte tarihi maçın ilk 11'i ve karşılaşmaya dair tüm notlar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:27
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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız, Euro 2020 grup karşılaşmaşlarında son sözü söylemek için sahaya çıkacak. Türk Telekom Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde İzlanda ile oynanacak karşılaşmadan 1 puan almamız halinde şampiyonaya katılmayı garantileyeceğiz. Ancak, 82 milyonun da, A Milli futbol Takımımızın da hedefi Fransa'nın önünde grubu lider tamamlamak. Kazanırsak, Andorra maçına lider çıkacağız, o engeli de kayıpsız aşarak Euro 2020 kura çekimine seri başı olarak katılabiliriz.

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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİLER DESTAN YAZDI

A Milli Takımımız Euro 2020'ye H Grubu'nda başladı. Grupta son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa açık ara favori gösteriliyordu. İkincilik için ise 'Türkiye ve İzlanda yarışır' yorumları yapılıyordu. Ancak A Milli Takımımız oynadığı futbol ile hem göz kamaştırdı hem de otoritelerin yorumlarını altüst etti.

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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'dan 2 maçta 4 puan almayı başaran Milli Takımımız, 8 maçta 19 puan topladı. Yalnızca İzlanda'ya deplasmanda yenilen Milli Takımımız grupta Fransa'nın averajla önünde lider bulunuyor.

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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milliler, bu akşam Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı'nda İzlanda'yı mağlup ederse liderlik için dev bir adım daha atacak. Karşılaşmadan beraberlikle ayrılmak bile Euro 2020'ye katılmamız için yeterli olacak.

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İşte tarih yazacak 11! Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CENK VE İRFAN CAN'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

A Milli Takım son antrenmanını dün Riva Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'den üzücü haber geldi. Şenol Güneş basına yansıyan haberleri doğrularken, "Cenk ve İrfan bizimle olamayacak. Emre'nin ise durumu iyi, sahada olabilir" dedi.