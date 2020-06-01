İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

İtalyan devi Juventus forması altında herkesi kendine hayran bırakan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Milan ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüplerin istediği genç savunmacı için Premier Lig'in dev takımı da devreye girdi. İngiltere'de oynamayı çok isteyen Demiral, sezon sonu yeni bir maceraya başlayabilir.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL