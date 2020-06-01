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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

İtalyan devi Juventus forması altında herkesi kendine hayran bırakan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Milan ve PSG gibi dünyaca ünlü kulüplerin istediği genç savunmacı için Premier Lig'in dev takımı da devreye girdi. İngiltere'de oynamayı çok isteyen Demiral, sezon sonu yeni bir maceraya başlayabilir.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:01
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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için Fransız devleri sıraya girmişti.

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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

PSG ve Lyon'un devrede olduğu milli yıldız için Premier Lig'den de tekklifler de gelmeye başladı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Merih için devreye girmişti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden kulüp Juventus'un kapısını çalmıştı.

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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

Leicester City'nin ardından Milli yıldız için Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

MANCHESTER UNİTED DEVREDE
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

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İşte Merih Demiral'in yeni takımı! İngiliz devine gidiyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın Douglas Costa'yı transfer etmek için kulübe ciddi baskı yaptığı ve Merih Demiral hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.