Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon transfer planlamasını sözleşmesi biten oyuncular üzerinden yürüten Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü buldu. Golcü transferinin yanında bir de kanat oyuncusu arayışında olan siyah beyazlı takım, geçmişte de uzun bir transfer gündemini meşgul eden Belçikalı yıldızı yeniden listeye ekledi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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