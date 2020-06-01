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Haberler Galeri Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon transfer planlamasını sözleşmesi biten oyuncular üzerinden yürüten Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü buldu. Golcü transferinin yanında bir de kanat oyuncusu arayışında olan siyah beyazlı takım, geçmişte de uzun bir transfer gündemini meşgul eden Belçikalı yıldızı yeniden listeye ekledi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:56
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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın, başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

CHADLI GÜNDEMDE
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de Olympiakos olduğu iddia edilmişti.