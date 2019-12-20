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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
Belhanda'yı devre arasında uygun bir fiyata satmak isteyen Galatasaray, yeni 10 numarasını Fransa'da arıyor. Ligue 1'de yaptığı inanılmaz çıkışlarla adından sıkça söz ettiren yıldız oyuncu, uzun süre Türk takımlarının da transfer listesinde bulunuyordu. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:19
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!