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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, skora daha çok katkı yapan oyunculara yönelecek. Deniz, Moses, Ferdi ve Rodrigues'in gol ve asist performansından memnun olmayan Yanal, yönetime ocak ayı transfer dönemi için ünlü oyuncunun ismini verdi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe yönetimi, Yanal'ın istediği oyuncuyu takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:14
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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!


Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listesine birçok yıldızı almıştı.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Ocak ayında takıma direkt katkı sağlayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere bu kez dünyaca ünlü bir isim önerildi.