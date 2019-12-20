Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya gözünü ona dikti!

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, skora daha çok katkı yapan oyunculara yönelecek. Deniz, Moses, Ferdi ve Rodrigues'in gol ve asist performansından memnun olmayan Yanal, yönetime ocak ayı transfer dönemi için ünlü oyuncunun ismini verdi. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe yönetimi, Yanal'ın istediği oyuncuyu takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





