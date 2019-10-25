İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray'da son dönemlerin en 'sorunlu' oyuncuları arasında gösterilen Belhanda'ya yol göründü. Etkisiz oyununa bir de taraftara küfür etme skandalını da ekleyen yıldız oyuncu, hem yönetimin hem de teknik heyetin sabrını taşırdı. Sarı kırmızılı yöneticiler devre arasında Belhanda'yı göndermeyi planlarken yerine gelecek 10 numarayı da şimdiden belirledi. İşte tribünleri coşturacak o yıldız.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





