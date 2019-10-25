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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray'da son dönemlerin en 'sorunlu' oyuncuları arasında gösterilen Belhanda'ya yol göründü. Etkisiz oyununa bir de taraftara küfür etme skandalını da ekleyen yıldız oyuncu, hem yönetimin hem de teknik heyetin sabrını taşırdı. Sarı kırmızılı yöneticiler devre arasında Belhanda'yı göndermeyi planlarken yerine gelecek 10 numarayı da şimdiden belirledi. İşte tribünleri coşturacak o yıldız.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:52
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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Fotomaç'ın haberine göre; Yaz transfer sezonunun en hareketli kulübü olan Galatasaray kadrosuna kattığı birçok yeni isimle kökten bir değişim yaşamıştı.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi kadrosuna Luyindama, Seri, Lemina, Andone, Emre Mor, Ozornwafor, Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Falcao, Nzonzi, Şener, Okan Kocuk, Adem Büyük gibi birçok ismi katmıştı.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Ancak bu kadar yıldız isme rağmen Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinmesine rağmen son 4 maçta yalnız bir kez 3 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta alınan 1 puanla 4. sırada...

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Gerek oynanan oyundan gerekse bireysel performanslardan memnun olmayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar ara transfer dönemi öncesi kolları şimdiden sıvadı.