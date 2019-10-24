Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman bakın aslen nereli çıktı!

Trabzonspor Krasnodar öncesinde gündeme oturan Ünal Karaman özel hayatıyla dikkat çekti. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve geldiği günden itibaren yaptığı işlerle büyük beğeni topladı. Bordo mavililere genç bir jenerasyon kazandıran Ünal Karaman taraftarın sevgilisi haline geldi. Başarılı bir grafik ortaya koyan Ünal Karaman Krasnodar maçı öncesinde de dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Ünal Karaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. 'Trabzon'un çocuğu' tezahüratıyla çağırılan Ünal Karaman'ın aslen Trabzonlu olmadığı ortaya çıktı. Peki Ünal Karaman nereli?